Profeta en su tierra: Rashford impulsa la victoria del Barça ante el Newcastle en Inglaterra

(EFE).- Marcus Rashford, pitado durante todo el partido por la afición del Newcastle y necesitado durante años de una actuación así, estrenó su cuenta goleadora como jugador del Barcelona con un sublime cabezazo y un misil a la escuadra para empezar esta Champions League con victoria frente al Newcastle United (1-2).



El delantero inglés, que sabe que tiene cuentas pendientes con Inglaterra después de marcharse por la puerta de atrás del Manchester United, impresionó al seleccionador inglés, Thomas Tuchel, presente en la grada, con uno de sus mejores partidos en mucho tiempo.



Sus dos golazos, en registros bien distintos, descarrilaron a un Newcastle que a los puntos fue mejor que los azulgranas durante buena parte del encuentro, pero al que el colmillo ofensivo y la definición no le vino a ver hasta el minuto 91 cuando ya iban 0-2 abajo. Ellos dominaron, ellos tuvieron las ocasiones, pero fue Rashford el que, vestido de futbolista grande, de los que aparecen con dos o tres pinceladas, el que decidió que los tres puntos se marcharan a la Ciudad Condal.



Eddie Howe se frotaba los ojos porque su equipo había maniatado al Barcelona durante más de 50 minutos, pero su única recompensa era un triste 0-0, principalmente porque Joan García marca las diferencias bajo palos.



El nuevo arquero del Barcelona salvó un gol cantado para el Newcastle cuando blocó un remate de Harvey Barnes en el segundo palo completamente solo. No serían pocos los que en St. James' Park celebraron ese gol pensando que era imposible que Barnes no atinara en esa posición, pero García lo evitó y dio alas para que el Barcelona creciera con los minutos.



Según fue madurando el partido y se asentó la bravura de las 'Urracas', a las que se les fue pasando el efecto vigorizante del himno de la Champions, comenzó a aparecer el Barcelona, que encontró a su héroe en Rashford, un hombre que llevaba cuatro años sin marcar en esta competición.



No se había estrenado aún con la camiseta del Barcelona, pero vaya manera y vaya escenario eligió para hacerlo.



Su primer gol fue una delicia de remate de cabeza, un giro de cuello desde el punto de penalti a centro de Koundé que silenció al estadio inglés, mientras que el segundo fue un disparo de rabia, la declaración de que sus últimos meses e incluso años con el United no hacen justicia a su calidad.



Se revolvió en la frontal y, pese a que la postura de su cuerpo respecto al arco no era la más cómoda, colocó la pelota en la escuadra. Nadie pudo haber parado eso. Tuchel alucinó en la grada a la vez que se confirmaba que su decisión de llevarle a la última convocatoria de la selección fue correcta.



Uno de sus rivales por un puesto en la selección, Anthony Gordon, recortó distancias en el minuto 91, al definir una gran jugada combinatoria de los de Howe, pero ya fue demasiado tarde para amargar la noche de Rashford.



La carta de presentación de Rashford, sellada con este doblete, permite comenzar a los de Flick con tres puntos muy importantes fuera de casa y con una dosis de tranquilidad cuando el Paris Saint Germain visite Barcelona dentro de dos semanas.



- Ficha técnica:



1 - Newcastle United: Pope; Trippier (Botman, m.76), Schar (Murphy, m.63), Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton (Murphy, m.63); Elanga, Barnes (Willock, m.63) (Woltemade, m.63) y Gordon.



2 - Barcelona: García; Koundé, Araujo, Cubarsí (Christensen, m.69), Martín (García, m.81); De Jong, Pedri, Fermín (Casadó, m.93); Raphinha, Rashford (Olmo, m.81) y Lewandowski (Ferrán, m.69).



Goles: 0-1. Rashford, m.58, 0-2. Rashford, m.67 y 1-2. Gordon, m.90.



Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia) amonestó a Joelinton (m.29) y Burn (m.45+2) por parte del Newcastle y a Martín (m.45+1), Fermín (m.75), De Jong (m.82) y Casadó (m.97) por parte del Barcelona.



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en St. James' Park (Newcastle).

