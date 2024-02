Roberto Cañonero Pérez, el hombre que tenía medio gol en los tiros libres

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia.

La noche del lunes nos dejó Roberto Pérez Méndez, más conocido como el "Cañonero", aquejado por una enfermedad que padecía, fue un futbolista inigualable de los que ya no hay en nuestro fútbol, su remate era tan potente, que en cierta ocasión impactó sobre un adversario y terminaron llevándolo a una clínica. Como esa anécdota hay muchas, de aquel jugador de contextura física delgada, que ahora pasa a ser una leyenda tras su deceso.

Nacido en San Ignacio de Velasco en 1960, apasionado por el fútbol llegó en 1977 a Santa Cruz de la Sierra, para probarse en los leones blancos del pajonal, junto a él también arribó su coterráneo Luis Alberto Calderón.

Pérez desde sus comienzos jugó de puntero izquierdo y le costó llegar al profesionalismo, pero tras la llegada del entrenador uruguayo Nelson Leal, cambió de puesto jugando de lateral y terminó siendo convocado para jugar con la selección boliviana el Sudamericano de Ecuador en 1981.

El Cañonero jugó en los equipos de Real Santa Cruz, Guabirá, Bolívar, Blooming, San José y Oriente Petrolero, estuvo a punto de salir al exterior para jugar por el Aucas de Ecuador, pero una alta pretensión económica por su transferencia truncó todo.

Cargando...

Una de las anécdotas más recordadas contadas por el mismo ex futbolista, fue que en el partido entre The Strongest y San José, el cañonero recibe un pase del ex mundialista Daniel Valencia y saca un furibundo remate, el balón primero choca en el travesaño y luego impacta sobre la cabeza del arquero el Loco Justiniano, poco después terminaron llevándolo a una clínica.

Uno de los últimos mensajes que dejó durante una entrevista con un medio fue:

“A los jugadores, como fui yo, les digo que se cuiden; yo tuve problemas extra futbolísticos, pero los superé. Cada uno debe saber administrar lo que gana y especialmente que sean profesionales las 24 horas de cada día. Hoy por la tecnología a los futbolistas los ven desde cualquier lugar del mundo, tienen posibilidades de promocionarse”.

Roberto Pérez Méndez falleció a los 63 años en Santa Cruz, ciudad que lo acogió cuando en joven llegó para perseguir su sueño de futbolista.