Técnico de Perú se aferra al cargo y dice que mereció ganar a Bolivia

Perú.

Juan Reynoso estratega peruano, en conferencia de prensa se mostró optimista pese a que fue derrotado por la selección boliviana. Aseguró que sus dirigidos hicieron un mayor esfuerzo y se fueron con las manos vacías.

"Nos vamos un poquito molestos porque hicieron un gran esfuerzo, los chicos, y no nos llevamos nada", dijo el estratega peruano.

Sobre su salida como director técnico de Perú, Reynoso minimizó esa chance pese a que su equipo está hundido en el fondo con un punto, sin lograr marcar goles al cabo de cinco encuentros.

"Yo no la resuelvo. Pero, mientras yo veo el esfuerzo de los chicos, me ilusiona. Soy muy perseverante en mi vida y hoy no va a ser la decisión. Mi contrato es por todo el proceso. Entiendo a la gente la molestia", dijo el estratega.