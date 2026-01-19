¿Titulares o equipo alterno? Lo que se sabe de México para el duelo en Bolivia

México, uno de los anfitriones del Mundial 2026, llegará a Bolivia para el partido amistoso del próximo domingo. La pregunta es: ¿jugarán con su equipo titular? Lo que se conoce es que todos los jugadores convocados son de la liga local.

La selección azteca, dirigida técnicamente por Javier Aguirre, cuenta con jugadores de su liga local para enfrentar a Bolivia y Panamá, pero no es un recurso menor, porque entre los llamados está la figura del pasado Mundial Sub-20, Gilberto Mora, de los registros del Tijuana.

Siguiendo con los convocados mexicanos para el duelo contra la Verde, también se encuentran otros tres jugadores que estuvieron en el pasado Mundial Sub-20: Everardo López, del Toluca, y los mediocampistas Iker Fimbres, del Monterrey, y Obed Vargas, del Seattle Sounders; este último es el único extranjero en la nómina de convocados.

Conozca la nómina completa de la selección mexicana para el amistoso contra Bolivia y luego contra Panamá:

Porteros:

Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos).

Defensas:

Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara).

Mediocampistas:

Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders/Estados Unidos), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros:

Ángel Sepúlveda (Guadalajara), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara).

