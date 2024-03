Torneo Apertura: Conoza los partidos reprogramados que se jugarán durante el receso

Bolivia.

(APG).- El receso en el cual ingresará el torneo Apertura será aprovechado para la disputa de los tres partidos reprogramados de la primera, segunda y tercera fecha que involucrarán a Aurora, Royal Pari, Gualberto Villarroel San José, Always Ready y Blooming, el 20, el 27 y el 28 de marzo.



La pausa que sufrirá este certamen, debido a la fecha doble de la FIFA, fue aprovechado para que la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pueda programar estos tres partidos pendientes en estos días, con lo cual estos elencos estarán al día con la cantidad de encuentros.



Por su participación en la primera y segunda fase de la Copa Libertadores de América, Aurora acumuló dos compromisos pendientes y podrá disputarlos en estas dos semanas. Ambos duelos, corresponden al grupo “B”.



Aurora recibirá a Royal Pari el miércoles 20 de marzo, desde las 19:00, en el estadio Félix Capriles, válido por la primera fecha. Y por la segunda jornada, Blooming será local ante Aurora, el jueves 28 de marzo (20:00), en el estadio Ramón Aguilera Costas.



El tercer cotejo que tiene fecha será Gualberto Villarroel contra Always Ready, por la tercera fecha (clásicos inter series), a jugarse el miércoles 27 de marzo (15:00), en el estadio Jesús Bermúdez. Esta programación tuvo que ver con la actuación de los millonarios en la Copa Libertadores de América.



CONTINUIDAD

Este fin de semana transcurrirá sin fútbol profesional en el país, debido al receso para dar paso a la preparación de la Selección Nacional, con vista a los dos partidos que jugará contra Argelia el 22 de marzo y ante Andorra el 25 de marzo.



El torneo Apertura retornará el último fin de semana de marzo, con la penúltima fecha de la fase de grupos. Cabe mencionar que las dos últimas jornadas no cuentan con días ni horarios definidos. La Comisión de Competiciones anunciará estos datos la siguiente semana.