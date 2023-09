La Paz

La selección de Argentina llegó este domingo por la noche en medio de gran resguardo policial y ante gran cantidad de hinchas argentinos y bolivianos quienes les dieron la bienvenida.

De igual manera, decenas de periodistas argentinos llegaron hasta La Paz, para realizar la cobertura del partido de la Albiceleste contra la Verde, este martes 12 de septiembre a las 16 horas. Pero antes del día esperado, entrevistaron a los hinchas bolivianos que realizaban vigilia afuera del hotel donde se hospedan los campeones del mundo.

Pero lo que más llamó la atención de la prensa argentina fue el apoyo incondicional de los bolivianos al equipo de Lionel Messi.

"Son los campeones, mañana voy a ir al partido, dejé mi trabajo, no me importa si me descuenta. Todo para ver a Messi y a Argentina" , respondió uno de los bolivianos durante la entrevista.