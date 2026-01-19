TEMAS DE HOY:
Economía

¡Atención! Desde este lunes rige el arancel cero para importar tecnología en Bolivia

El beneficio regirá hasta diciembre de 2026 y busca reducir costos, combatir el contrabando y facilitar el acceso a equipos tecnológicos.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 20:31

Foto: Imagen referencial

Desde este lunes 19 de enero, entra en vigencia en Bolivia el arancel cero para la importación de dispositivos tecnológicos, tras la promulgación del Decreto Supremo 5518, informó el Gobierno nacional.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y apunta a reducir los costos de acceso a la tecnología, en un contexto marcado por el encarecimiento de los fletes internacionales y las restricciones económicas.

De acuerdo con la normativa, el beneficio alcanza a una amplia gama de equipos electrónicos.

Equipos electrónicos con arancel cero:

  • Computadoras de escritorio

  • Laptops

  • Tablets

  • Teléfonos celulares

  • Impresoras

  • Copiadoras

  • Cámaras fotográficas y de video

  • Monitores

  • Receptores de televisión

  • Consolas de videojuegos

  • Accesorios tecnológicos (teclados, mouse, audífonos, micrófonos, amplificadores, entre otros)

Lista completa aquí: 

 

El Ejecutivo sostiene que el arancel cero permitirá fomentar el comercio formal, combatir el contrabando y promover la inclusión digital, especialmente en áreas como la educación, el emprendimiento y los pequeños negocios.

Según el decreto, la política responde también a la necesidad de democratizar el acceso a herramientas digitales, consideradas clave para la productividad y el desarrollo económico.

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

