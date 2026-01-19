¡Atención! Desde este lunes rige el arancel cero para importar tecnología en Bolivia

Desde este lunes 19 de enero, entra en vigencia en Bolivia el arancel cero para la importación de dispositivos tecnológicos, tras la promulgación del Decreto Supremo 5518, informó el Gobierno nacional.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y apunta a reducir los costos de acceso a la tecnología, en un contexto marcado por el encarecimiento de los fletes internacionales y las restricciones económicas.

De acuerdo con la normativa, el beneficio alcanza a una amplia gama de equipos electrónicos.

Equipos electrónicos con arancel cero:

Computadoras de escritorio

Laptops

Tablets

Teléfonos celulares

Impresoras

Copiadoras

Cámaras fotográficas y de video

Monitores

Receptores de televisión

Consolas de videojuegos

Accesorios tecnológicos (teclados, mouse, audífonos, micrófonos, amplificadores, entre otros)

Lista completa aquí:

El Ejecutivo sostiene que el arancel cero permitirá fomentar el comercio formal, combatir el contrabando y promover la inclusión digital, especialmente en áreas como la educación, el emprendimiento y los pequeños negocios.

Según el decreto, la política responde también a la necesidad de democratizar el acceso a herramientas digitales, consideradas clave para la productividad y el desarrollo económico.

