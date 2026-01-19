¡Atención! Desde este lunes rige el arancel cero para importar tecnología en Bolivia

El beneficio regirá hasta diciembre de 2026 y busca reducir costos, combatir el contrabando y facilitar el acceso a equipos tecnológicos.
18/01/2026 20:31
Desde este lunes 19 de enero, entra en vigencia en Bolivia el arancel cero para la importación de dispositivos tecnológicos, tras la promulgación del Decreto Supremo 5518, informó el Gobierno nacional.
La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y apunta a reducir los costos de acceso a la tecnología, en un contexto marcado por el encarecimiento de los fletes internacionales y las restricciones económicas.
De acuerdo con la normativa, el beneficio alcanza a una amplia gama de equipos electrónicos.
Equipos electrónicos con arancel cero:
Computadoras de escritorio
Laptops
Tablets
Teléfonos celulares
Impresoras
Copiadoras
Cámaras fotográficas y de video
Monitores
Receptores de televisión
Consolas de videojuegos
Accesorios tecnológicos (teclados, mouse, audífonos, micrófonos, amplificadores, entre otros)
El Ejecutivo sostiene que el arancel cero permitirá fomentar el comercio formal, combatir el contrabando y promover la inclusión digital, especialmente en áreas como la educación, el emprendimiento y los pequeños negocios.
Según el decreto, la política responde también a la necesidad de democratizar el acceso a herramientas digitales, consideradas clave para la productividad y el desarrollo económico.
