¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este domingo 18 de enero en Bolivia

El dólar estadounidense se cotiza en el mercado paralelo a Bs 9,55 para la venta y Bs 9,57 para la compra, según datos difundidos la noche de este domingo 18 de enero de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com.

En comparación con la jornada anterior, el tipo de cambio informal registra una leve variación. El viernes, la divisa se ofrecía a Bs 9,54 en la venta y Bs 9,55 en la compra, lo que refleja un ligero incremento en las últimas 24 horas.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reportó que la noche del sábado el dólar “blue” se mantenía en Bs 9,58 para la compra y Bs 9,55 para la venta, confirmando una tendencia de estabilidad en el mercado informal.

La cotización del dólar paralelo es seguida de cerca por comerciantes, importadores y ciudadanos, especialmente ante las restricciones para acceder a divisas a través del sistema oficial.

Mira la programación en Red Uno Play