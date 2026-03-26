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Economía

¡Atención! Este es el monto que pagará YPFB en compensaciones hasta hoy

Más de 2.300 usuarios ya están habilitados para cobrar. Los pagos corresponden a afectados por el suministro de gasolina desestabilizada.

Red Uno de Bolivia

26/03/2026 14:14

¡Atención! Este es el monto que pagará YPFB en compensaciones hasta hoy
Bolivia

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YPFB informó que, hasta este jueves, el monto total de compensaciones por el suministro de gasolina desestabilizada alcanza los 4,15 millones de bolivianos, entre pagos ya realizados y montos disponibles para retiro.

La cifra se basa en datos del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), que muestra un avance sostenido en la atención a los usuarios afectados.

¿Quiénes ya pueden cobrar?

Según el SREC, 2.358 usuarios ya completaron el proceso de validación y:

  • Recibieron su pago, o
  • Están habilitados para retirarlo en ventanilla

Los cobros se realizan en todas las sucursales del Banco Unión a nivel nacional.

Requisitos para el cobro

YPFB recordó que quienes eligieron la modalidad de pago en ventanilla deben:

  • Presentar su documento de identidad original
  • Llevar el número asignado por el SREC

El trámite es personal.

Casos en revisión

La estatal también informó que continúa con la evaluación de solicitudes pendientes, bajo criterios técnicos y de transparencia, con el objetivo de garantizar una compensación justa para todos los afectados.

Canales de consulta

Para verificar el estado del trámite, los usuarios pueden:

  • Escribir al WhatsApp: 72150600
  • Llamar a la línea: 50850088
  • Revisar las redes sociales oficiales de YPFB

Un proceso en marcha

El pago de compensaciones sigue avanzando en todo el país, en medio del compromiso de YPFB de responder a los reclamos generados por la distribución de combustible.

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