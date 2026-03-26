¡Atención! Este es el monto que pagará YPFB en compensaciones hasta hoy

YPFB informó que, hasta este jueves, el monto total de compensaciones por el suministro de gasolina desestabilizada alcanza los 4,15 millones de bolivianos, entre pagos ya realizados y montos disponibles para retiro.

La cifra se basa en datos del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), que muestra un avance sostenido en la atención a los usuarios afectados.

¿Quiénes ya pueden cobrar?

Según el SREC, 2.358 usuarios ya completaron el proceso de validación y:

Recibieron su pago, o

Están habilitados para retirarlo en ventanilla

Los cobros se realizan en todas las sucursales del Banco Unión a nivel nacional.

Requisitos para el cobro

YPFB recordó que quienes eligieron la modalidad de pago en ventanilla deben:

Presentar su documento de identidad original

Llevar el número asignado por el SREC

El trámite es personal.

Casos en revisión

La estatal también informó que continúa con la evaluación de solicitudes pendientes, bajo criterios técnicos y de transparencia, con el objetivo de garantizar una compensación justa para todos los afectados.

Canales de consulta

Para verificar el estado del trámite, los usuarios pueden:

Escribir al WhatsApp: 72150600

Llamar a la línea: 50850088

Revisar las redes sociales oficiales de YPFB

Un proceso en marcha

El pago de compensaciones sigue avanzando en todo el país, en medio del compromiso de YPFB de responder a los reclamos generados por la distribución de combustible.

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