¡Atención! Este es el monto que pagará YPFB en compensaciones hasta hoy

Más de 2.300 usuarios ya están habilitados para cobrar. Los pagos corresponden a afectados por el suministro de gasolina desestabilizada.
26/03/2026 14:14
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YPFB informó que, hasta este jueves, el monto total de compensaciones por el suministro de gasolina desestabilizada alcanza los 4,15 millones de bolivianos, entre pagos ya realizados y montos disponibles para retiro.
La cifra se basa en datos del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), que muestra un avance sostenido en la atención a los usuarios afectados.
¿Quiénes ya pueden cobrar?
Según el SREC, 2.358 usuarios ya completaron el proceso de validación y:
Los cobros se realizan en todas las sucursales del Banco Unión a nivel nacional.
Requisitos para el cobro
YPFB recordó que quienes eligieron la modalidad de pago en ventanilla deben:
El trámite es personal.
Casos en revisión
La estatal también informó que continúa con la evaluación de solicitudes pendientes, bajo criterios técnicos y de transparencia, con el objetivo de garantizar una compensación justa para todos los afectados.
Canales de consulta
Para verificar el estado del trámite, los usuarios pueden:
Un proceso en marcha
El pago de compensaciones sigue avanzando en todo el país, en medio del compromiso de YPFB de responder a los reclamos generados por la distribución de combustible.
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