Analista advierte fragilidad económica tras desplome de divisas en las RIN

La reciente caída de las divisas en las Reservas Internacionales Netas (RIN) volvió a encender el debate sobre la disponibilidad de dólares en la economía boliviana, tras la actualización del reporte estadístico del Banco Central de Bolivia.

De acuerdo con los datos oficiales, las RIN alcanzan actualmente los $us 3.484 millones, de los cuales el 96% corresponden a oro, mientas que apenas el 1% está constituido por divisas.

El analista económico Fernando Romero advirtió que la caída en este componente fue abrupta en cuestión de días. Según explicó, al 18 de marzo de 2026 las divisas sumaban $us 355 millones, pero para el 20 de marzo descendieron a solo 52 millones, lo que representa una reducción del 85%.

Romero señaló que este descenso se explica principalmente por el pago de cupones de deuda externa, como bonos soberanos, lo que a su vez contribuyó a una mejora reciente en la calificación crediticia del país por parte de agencias internacionales.

No obstante, el analista alertó que este comportamiento refleja un problema estructural más profundo, marcado por un déficit fiscal sostenido y un mercado cambiario desequilibrado.

En ese contexto, indicó que factores como la importación de carburantes, cada vez más costosos, y el cumplimiento de obligaciones externas están presionando la liquidez del Gobierno y elevando los riesgos para la estabilidad económica.

Asimismo, advirtió que, pese a señales positivas de los mercados internacionales, Bolivia mantiene debilidades estructurales, como un déficit fiscal prolongado por más de una década, una deuda pública cercana al 90% del Producto Interno Bruto (PIB), presiones inflacionarias y un mercado paralelo del dólar volátil.

Romero también subrayó que, si bien no es negativo que las reservas estén mayoritariamente compuestas por oro, el problema central radica en la pérdida de capacidad del país para generar y acumular divisas, lo que limita sus alternativas a corto plazo y lo empuja a un mayor endeudamiento externo.

Finalmente, señaló que, aunque el país podría evitar un incumplimiento de deuda en el corto plazo, enfrenta un escenario complejo ante el alza del precio internacional del petróleo, lo que incrementa la presión sobre la subvención de carburantes.

En ese marco, consideró urgente la aplicación de reformas estructurales en los ámbitos fiscal, monetario e institucional para reducir la vulnerabilidad ante shocks externos y fortalecer las finanzas públicas.

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