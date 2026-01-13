BID garantiza controles y salvaguardas para proyectos financiados con $us 4.500 millones

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, afirmó que los proyectos que serán ejecutados en Bolivia con la cooperación de hasta $us 4.500 millones contarán con mecanismos de salvaguarda y control, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a la población que los necesita.

Las declaraciones se dieron en el marco de la visita oficial del titular del organismo multilateral al país, la primera en 15 años, periodo tras el cual el BID anunció un paquete de financiamiento histórico para Bolivia, destinado a proyectos de desarrollo, infraestructura y fortalecimiento productivo.

En referencia a este financiamiento, Goldfajn explicó que el organismo cuenta con procedimientos establecidos para blindar los proyectos y generar confianza tanto a nivel institucional como entre inversionistas y cofinanciadores.

“Nosotros, cuando hacemos proyectos juntos, tenemos toda una salvaguarda para que los proyectos lleguen a la gente que necesita. Por eso, cuando el BID invierte en algún lado, hay confianza y vienen empresarios y otros cofinanciadores”, sostuvo el titular del organismo multilateral.

Asimismo, destacó que los proyectos financiados por el BID son evaluados por mecanismos independientes que determinan su viabilidad antes de su ejecución.

“Tenemos mecanismos independientes; ellos miran los proyectos y dicen si va o no va. Lo más importante es que tenemos confianza en esos proyectos”, señaló.

Goldfajn agregó que el BID cuenta con un equipo técnico permanente en Bolivia que se encarga del seguimiento y control de las iniciativas financiadas, lo que permite una supervisión continua durante todo el proceso de ejecución.

“Tenemos un equipo de 50 personas en La Paz que conocen el país y cuidan de esos proyectos en conjunto”, indicó.

En la misma línea, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, remarcó que estos recursos no son de libre disponibilidad y que cada dólar que llegue a Bolivia a través del BID contará con una contraparte de transparencia en los procesos de ejecución y desarrollo.

