En Fexpocruz se desarrolla el taller para definir el Plan de Desarrollo hasta el 2035

En el Salón Chané de Fexpocruz, el Gobierno lleva adelante el taller del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) 2026-2035, un evento que cuenta con la participación del viceministro de Planificación Estratégica del Estado, empresarios privados, la Central Obrera Departamental (COD), representantes del sector agropecuario y otros sectores.

Durante el encuentro, los participantes conocieron los principales hitos y la ruta de trabajo para la formulación de los planes, además de identificar los alcances de la planificación estratégica, el estado de situación, las necesidades y las proyecciones de cada sector.

El taller forma parte del proceso de construcción participativa del PGDES 2026-2035, que busca recoger aportes de los distintos actores económicos y sociales del país para definir lineamientos de desarrollo a mediano y largo plazo.

