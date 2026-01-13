TEMAS DE HOY:
Economía

En Fexpocruz se desarrolla el taller para definir el Plan de Desarrollo hasta el 2035

Inicia la formulación del PGDES 2026-2035, el plan que regirá el desarrollo económico y social por la próxima década. Empresarios, agropecuarios y la COD participan para identificar necesidades y proyecciones de inversión.

Red Uno de Bolivia

13/01/2026 11:44

Foto: Marianela Aguirre

En el Salón Chané de Fexpocruz, el Gobierno lleva adelante el taller del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) 2026-2035, un evento que cuenta con la participación del viceministro de Planificación Estratégica del Estado, empresarios privados, la Central Obrera Departamental (COD), representantes del sector agropecuario y otros sectores.

Durante el encuentro, los participantes conocieron los principales hitos y la ruta de trabajo para la formulación de los planes, además de identificar los alcances de la planificación estratégica, el estado de situación, las necesidades y las proyecciones de cada sector.

El taller forma parte del proceso de construcción participativa del PGDES 2026-2035, que busca recoger aportes de los distintos actores económicos y sociales del país para definir lineamientos de desarrollo a mediano y largo plazo.

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

