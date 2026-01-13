Negocio ilegal en la frontera: GLP boliviano se vende hasta en 180 soles en Perú

El gas subsidiado en Bolivia cruza la frontera de forma ilegal y se comercializa abiertamente en territorio peruano, convirtiéndose en un negocio altamente rentable.
El contrabando de gas licuado de petróleo (GLP) continúa vigente en la localidad fronteriza de Desaguadero, donde el producto boliviano subsidiado sale ilegalmente del país y es comercializado sin restricciones en el lado peruano.
Un equipo de Notivisión se trasladó hasta la frontera entre Bolivia y Perú, donde constató que las garrafas bolivianas cruzan la línea limítrofe y son vendidas o canjeadas abiertamente en territorio peruano.
Según se evidenció, el canje de una garrafa boliviana se realiza a 38 soles, mientras que la venta directa alcanza precios que oscilan entre 150 y 160 soles sin gas, y hasta 180 soles con gas incluido.
Esta diferencia de precios se explica por el subsidio estatal al GLP en Bolivia y el tipo de cambio, factores que convierten al contrabando en un negocio altamente rentable para las redes ilegales que operan en esta zona fronteriza.
La situación confirma que, pese a los controles anunciados, el contrabando de GLP persiste en Desaguadero, generando pérdidas económicas al Estado boliviano y afectando el abastecimiento interno del combustible.
