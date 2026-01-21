Bono PEPE 2026: ¿Puedo recibirlo si ya tengo otros bonos?

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ya tiene fecha de inicio: desde el lunes 26 de enero, miles de familias bolivianas podrán recibir Bs 150 cada mes durante enero, febrero y marzo, como una medida de alivio ante la subida de precios y la vulnerabilidad económica.

El viceministro de Tesoro y Crédito, Christian Morales, explicó que el pago será automático para quienes ya reciben otros bonos sociales, como el Juana Azurduy, Juancito Pinto, Renta Dignidad, bono para personas con discapacidad visual o grave/muy grave. Para cobrar, solo se necesita presentar la cédula de identidad en la entidad bancaria correspondiente.

Morales aclaró un punto clave: el bono PEPE se entrega por familia y no es acumulable. Es decir, si un hogar ya recibe más de un beneficio social, solo se sumarán Bs 150 del PEPE a uno de ellos. Además, la Gestora Pública habilitará una plataforma digital y un centro de llamadas para que la población consulte si está habilitada y resuelva dudas sobre el proceso.

Quienes prefieran, podrán recibir el total acumulado de Bs 450 en un solo pago durante abril. El Gobierno asegura que no es necesario registrarse de nuevo ni llenar formularios, ya que el sistema cruzará automáticamente los datos de los programas sociales vigentes.

Con esta medida, el PEPE busca llegar a los hogares que más lo necesitan, garantizando rapidez y transparencia en la entrega de este apoyo económico.

Mira la programación en Red Uno Play