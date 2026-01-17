El precio de la carne sigue elevado y preocupa a comerciantes y familias en Santa Cruz

El costo de la carne continúa en niveles elevados en Santa Cruz, generando preocupación entre los comerciantes y afectando directamente a las familias consumidoras. En el mercado Antiguo Abasto, los vendedores indican que los precios no han bajado en las últimas semanas, lo que ha provocado una caída en las ventas.

“El kilo gancho se mantiene en Bs 45 y en algunos casos llega hasta Bs 50. La carne ya no se vende como antes”, señalaron varios comercializadores.

Precios actuales de la carne:

Carne de primera : entre Bs 72 y Bs 75 el kilo.

Carne de segunda: entre Bs 60 y Bs 65 el kilo.

Esta situación está llevando a muchas personas a reducir sus compras o a buscar alternativas más económicas, como carne de pollo u otras proteínas.

Los comerciantes expresaron su preocupación por el bajo movimiento del producto, ya que corren el riesgo de sufrir pérdidas económicas.

“Necesitamos que las autoridades nos escuchen. Hay que revisar lo que está pasando en los mataderos y sentarse a negociar con el sector comercial”, reclamaron.

El gremio pide que se convoquen reuniones urgentes entre autoridades, responsables de mataderos y representantes del comercio para analizar la cadena de costos y establecer precios más accesibles para la población.

Mira la programación en Red Uno Play