Abastecimiento controlado: Distribuidoras de gas regularizan la venta directa de GLP en Santa Cruz

En distribuidoras de la capital cruceña como la ubicada en la Avenida Mutualista y cuarto anillo, se muestra una notable mejoría con la normalización de la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Las autoridades han logrado regularizar el despacho, reduciendo drásticamente las concentraciones de personas que buscaban el suministro.

Sonia Yucra, encargada de una distribuidora en la zona, aseguró que el panorama ha cambiado positivamente en las últimas horas. “Estamos vendiendo al público de manera normal, ya se han disipado las colas”, afirmó sobre la situación actual.

Este avance responde a un despliegue operativo que cuenta con el respaldo de la ANH, YPFB y efectivos de la Policía Nacional. La presencia institucional ha sido clave para neutralizar a personas maliciosas que intentaban lucrar mediante la venta especulativa del gas.

Para optimizar la logística, las plantas mantienen un stock en rampla de entre 400 o 500 garrafas, mientras envían camiones pequeños con aproximadamente 162 garrafas directamente hacia las zonas residenciales. Cada una de estas unidades sale escoltada por personal oficial de YPFB para garantizar que el producto llegue sin intermediarios al usuario final.

Finalmente, el control estricto permite que cada ciudadano acceda a un máximo de dos unidades a un precio de Bs 22,50 con factura. Esta medida busca erradicar el agio y asegurar que el abastecimiento sea equitativo para todas las familias de la capital.

