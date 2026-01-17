La Federación Boliviana de Fútbol informó este sábado pasado el medio día que las entradas físicas en los diferentes sectores del estadio IV Centenario de Tarija para el duelo Bolivia Vs Panamá fueron totalmente agotadas. Además, agradeció a todo el pueblo tarijeño por el gran respaldo a la selección.

Las 12 mil entradas que fueron puestos a la venta para el amistoso de la selección boliviana contra Panamá este domingo, fueron vendidas, según comunicó la Federación en un post en todas sus cuentas oficiales de redes sociales. 6 mil fueron agotadas vía online y las otras 6 mil se vendieron de forma física.

Es así que la selección boliviana jugará con 12 mil aficionados alentándolo en el estadio IV Centenario de Tarija, un reducto que tiene capacidad para 16 mil espectadores. Por otro lado, la respuesta de los hinchas de la selección fue espectacular quienes hicieron filas interminables para conseguir un boleto y poder presenciar el partido del domingo.

