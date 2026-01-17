VIDEO | Jugadores en Canadá disputan final de liga a -8 °C bajo la nieve

Bajo una intensa nevada y una sensación térmica de hasta -8 grados centígrados, se disputó en Ottawa la final de la Canadian Premier League (CPL), la liga profesional de fútbol de ese país. Las imágenes, viralizadas en redes sociales, muestran a los jugadores compitiendo con normalidad pese a las extremas condiciones climáticas.

Mientras que en otros países como España o Italia los partidos suelen suspenderse por lluvia o nieve, en Canadá el fútbol continúa a pesar del clima. En este caso, el partido se desarrolló casi en su totalidad sobre un campo cubierto de nieve.

Juego bajo cero, pausas obligadas

Según medios locales como CBC Sports, el árbitro se vio obligado a detener el juego cada 15 minutos para que el personal retirara la nieve acumulada en las líneas del campo. No obstante, el encuentro no fue suspendido y los futbolistas, vestidos con ropa térmica y guantes, completaron los 90 minutos reglamentarios.

En la final se enfrentaron Forge FC y Cavalry FC, dos de los clubes más destacados de la Canadian Premier League. El resultado fue una victoria por 2-1 para Forge FC, que logró su cuarto título en cinco temporadas.

Reacciones en redes

El episodio generó impacto en redes sociales, donde usuarios de países latinoamericanos y europeos manifestaron su sorpresa por la resistencia de los jugadores canadienses.

"En mi país se suspende por una tormenta leve, allá juegan con una nevada como si nada", comentó un usuario en X (antes Twitter).

Para los locales, en cambio, jugar con nieve es casi una rutina. El fútbol canadiense se adapta al calendario climático del hemisferio norte, donde las finales coinciden con el invierno boreal.

Aunque en otras disciplinas como el hockey o el fútbol americano el frío extremo es común, ver un partido de fútbol profesional jugado en esas condiciones no deja de llamar la atención, sobre todo por el esfuerzo físico que exige.

