Autógrafos, canciones y fervor en la concentración de ‘La Verde’ en Tarija

La ciudad de Tarija se ha transformado en el epicentro del fervor futbolístico nacional ante la llegada de la Selección boliviana para su amistoso contra Panamá. Desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración, cientos de aficionados se volcaron a las calles para escoltar el bus del equipo en un clima de fiesta total.

El mediocampista Fernando Nava expresó su asombro por el cálido recibimiento y la importancia de este respaldo anímico para el grupo. “Desde que llegamos al aeropuerto vimos bastante gente; ese recibimiento es una motivación extra para encarar los partidos que se vienen”, afirmó el jugador con entusiasmo.

La ternura marcó la jornada cuando varios niños llegaron al hotel para conseguir las firmas de sus ídolos como Carlos Lampe, Ramiro Vaca, entre otros. Incluso el talento local se hizo presente a través de un cantante que compuso una pieza musical exclusiva para motivar a los integrantes de ‘La Verde’.

El plantel cerrará sus entrenamientos este sábado buscando pulir los últimos detalles tácticos para el encuentro dominical. Los jugadores coinciden en que el objetivo principal es dar el máximo esfuerzo en la cancha para retribuir todo el cariño recibido por el pueblo chapaco.

Mira la programación en Red Uno Play