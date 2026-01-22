El presidente Paz lidera encuentro interinstitucional contra los avasallamientos en Santa Cruz

El presidente Rodrigo Paz dirige este jueves el Encuentro Interinstitucional Contra los Avasallamientos, que se desarrolla en la Casa de Gobierno y reúne a diferentes sectores productivos de Santa Cruz. La reunión busca coordinar acciones frente a los asentamientos ilegales en predios productivos del departamento.

El encuentro cuenta con la presencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, los ministros de Gobierno y de Defensa, así como representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), del Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía Nacional.

Defensa del productor y seguridad alimentaria

La reunión fue convocada tras denuncias de ocupaciones ilegales de tierras productivas en el departamento. Durante el acto, Klaus Frerking, presidente de la CAO, instó a las autoridades a defender al productor, subrayando que ello implica proteger la seguridad alimentaria y la generación de empleos.

“Desde la CAO reiteramos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada e institucional, pero la tierra se respeta, la ley se cumple. Bolivia se construye trabajando, no se construye avasallando”, afirmó Frerking durante su discurso.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play