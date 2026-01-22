¿Se acaba o sigue? El bono PEPE podría volver en 2027

El futuro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) para la gestión 2027 aún no está definido. El Gobierno informó que durante este año se evaluarán los resultados del beneficio, con el objetivo de determinar si el programa debe continuar, ampliarse, modificarse o reducirse.

El gerente general de la Gestora Pública, Vladimir Fernández, explicó que el PEPE funciona como una experiencia piloto para fortalecer el registro social de personas en situación de vulnerabilidad en el país.

“Esta es una prueba que nos va a servir para registrar mejor a las personas. Contar con una base social robusta nos permitirá dimensionar cuántas personas son realmente vulnerables y analizar qué tipo de políticas se deben aplicar”, afirmó.

Desde este lunes 26 de enero, el Gobierno inició el pago del bono PEPE en todo el país, un apoyo económico extraordinario destinado a familias afectadas por la crisis económica y climática. El beneficio será distribuido a través del sistema financiero nacional.

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, estimó que el programa alcanzará a aproximadamente 1,4 millones de beneficiarios.

El PEPE es ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y contempla tres pagos mensuales de Bs 150, que suman Bs 450, destinados a hogares en situación de vulnerabilidad económica.

