La inflación en América Latina se mantiene a la baja y capea el temporal arancelario

América Latina cerró el 2025 con una inflación más baja de lo esperado y con la certeza de que sus economías pudieron capear el temporal arancelario desatado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que tuvo un impacto menor al anticipado en los precios de la región.

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mediana regional de la inflación anual se ubica en un 2,4 % al cierre de 2025, una cifra inferior al 3 % previsto por la organización.

De hecho, en septiembre la inflación alcanzó un 1,8 %, el punto más bajo observado desde 2020.

Este resultado obedece a la disminución de los precios de los alimentos y la energía en el mercado global, entre otros, según la Cepal.

"Asimismo, los efectos de las medidas arancelarias de los Estados Unidos resultaron más moderados de lo anticipado", agrega el informe.

México y Brasil, dentro de sus metas

Brasil, que llegó a enfrentar aranceles del 50 % por parte de EE.UU., cerró el 2025 con una inflación acumulada del 4,26 %, una cifra amparada en el techo del Banco Central de un 3 % con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales y que representa el quinto menor resultado de las últimas tres décadas.

Por su parte, México acabó el año con una inflación del 3,69 %, por debajo del 4,2 % de 2024, y dentro de la meta de estabilidad de precios del Banco de México (Banxico), situada en un 3 % con un margen de un punto porcentual.

Argentina y Bolivia se alejan de sus objetivos

El Gobierno de Javier Milei en Argentina había previsto para 2025 una inflación del 18,3 % pero terminó el año con la cifra en 31,5 %. Se trata del registro más bajo de los últimos ocho años y marca un importante descenso respecto al 117,8 % de 2024.

La caída se debió a una férrea disciplina fiscal y monetaria y a un derrumbe del consumo.

Otro país que registró una inflación superior a la proyectada es Bolivia, que acabó 2025 con una cifra de 20,4 %, duplicando el 10 % registrado en 2024.

Se trata de la inflación anual más alta registrada desde 1988 a raíz de la falta de divisas en el país, la baja exportación de gas natural y la gestión de los precios del combustible, subsidiado hasta diciembre pasado.

Colombia también se situó por encima de la meta del 3 % fijada por el Banco de la República y registró una inflación del 5,1 % en 2025, la tercera más alta en la región, aunque la cifra supone una pequeña desaceleración de 0,01 puntos porcentuales respecto a la tasa de 2024.

Inflaciones a la baja

Chile llegó a la cifra más baja en cinco años con una inflación anual del 3,5 %, un punto porcentual menos que en 2024.

Perú también registró la tasa más baja en ocho años con una inflación del 1,3 %, por debajo del 2 % de 2024.

En el caso de Uruguay, la cifra se situó en el 3,65 %, rebajando el 5,5 % de 2024.

Paraguay cerró el año con una inflación del 3,1 %, por debajo de la cifra de 2024, que fue del 3,8 %.

Nicaragua alcanzó la cifra más baja de los últimos cinco años con una inflación del 2,7 %.

Guatemala terminó 2025 con una inflación del 1,65 %, la más baja en más de una década incluyendo el 1,7 % de 2024.

Costa Rica es uno de los pocos países que cerró el 2025 con una cifra de negativa de -1,23 %, frente al 0,84 % de 2024.

El otro país con deflación es Panamá, con una tasa aunal de inflación de -0,2 %, menor al registro de 2024 del 0,7 %.

Inflaciones al alza

Ecuador terminó 2025 con una inflación acumulada del 1,91 %, por encima del 0,5 % registrado en 2024, en un año marcado por el aumento del precio del diésel tras la eliminación de su subsidio.

República Dominicana tuvo un registro del 4,95 %, cumpliendo 32 meses dentro de los parámetros del Banco Central pero por encima del 3,35 % de 2024.

La inflación hondureña cerró 2025 con una tasa interanual del 4,98 %, también dentro del rango de tolerancia de su autoridad monetaria pero por encima al 3,9 % de 2024.

En el caso de El Salvador, la tasa interanual de inflación en este país se situó en el 0,91 % en diciembre de 2025 frente al 0,3 % de 2024.

Cifras opacas

La inflación en Cuba cerró 2025 en 14,07 %, la tasa más baja desde la pandemia. Sin embargo, el dato solo contempla el alza de precios en el mercado formal de la isla, con menor peso que el mercado informal.

Según estimaciones independientes como las del economista cubano Pavel Vidal, la inflación real en la isla en 2025 incluyendo los precios en el mercado informal rondaría el 70 %.

Venezuela no publica cifras oficiales y actualizadas de inflación desde noviembre de 2024. El Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente del BCV que también medía la inflación, dejó de divulgar sus cifras el año pasado y denunció "persecución" y "hostigamiento".

Retos para 2026

América Latina busca mantener la tendencia a la baja de la inflación que inició a mediados de 2023 si se mantienen las condiciones actuales como "la estabilidad cambiaria, la moderación de los precios internacionales de los insumos y la reducción de los costos logísticos", según la Cepal.

Sin embargo, la incertidumbre persiste en un escenario cambiante en cuanto a los aranceles de la Casa Blanca y en cuanto a los mercados energéticos, especialmente ante el esperado control de Washington de la explotación petrolera en Venezuela.

Mantener la inflación en 2026 dentro de los límites proyectados requerirá una política monetaria rígida y un control de las divisas coherente en cada país.

