¿Es beneficiario del Bono PEPE? No haga filas en vano y conozca las fechas y requisitos para cobrarlos

El Gobierno nacional puso en marcha el Bono PePe, un programa extraordinario de protección y equidad social que contempla la entrega de 450 bolivianos por hogar, como apoyo económico adicional y temporal para sectores vulnerables.

El beneficio se pagará en tres cuotas de 150 bolivianos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026. No obstante, los beneficiarios tendrán dos modalidades de cobro: retirar los 150 bolivianos cada mes o cobrar el monto total acumulado de Bs 450 en abril.

El inicio del pago está previsto para el lunes 26 de enero, y el plazo máximo para el cobro vence el 30 de abril de 2026. Pasada esa fecha, el beneficio se pierde.

¿Quiénes están habilitados?

Podrán acceder al Bono Pepe las personas que ya reciben otros beneficios sociales, entre ellos:

Beneficiarios del Bono Juana Azurduy (madres gestantes y con niños menores de dos años).

Titulares del Bono Juancito Pinto (padre, madre o tutor).

Beneficiarios del Bono Anual de Indigencia o Ceguera , registrados en el IBC.

Personas con discapacidad grave o muy grave , debidamente registradas.

Beneficiarios de la Renta Dignidad, únicamente no rentistas.

Las autoridades aclararon que no se pagará el bono por duplicado, incluso si una persona pertenece a más de un grupo beneficiario. El sistema está diseñado para evitar duplicidades y prioriza una asignación mensual por hogar. Además, el Bono Pepe no reemplaza otros bonos o rentas vigentes, sino que se constituye en un apoyo adicional y temporal.

¿Cómo saber si estoy habilitado y dónde cobro?

Para verificar si una persona está habilitada, debe ingresar a www.gestora.bo, en la sección Programa PP, introducir el número de carnet de identidad y la fecha de nacimiento.

El cobro puede realizarse en cualquier banco del país, presentando carnet de identidad original y vigente.

