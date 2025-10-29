La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), luego de realizar una reunión nacional para evaluar la situación actual del sector, junto a los representantes de Beni, Tarija, Cochabamba, además de 12 instituciones lecheras del país, determinaron realizar una actualización del pagado al productor, estableciendo un precio referencial de Bs 7 por el litro de leche cruda.

“Se analizó la estructura de costos de producción, gravemente afectadas por el incremento de los insumos y la inflación, determinándose la necesidad de actualizar el precio pagado al productor, estableciendo como referencia un precio de Bs 7 por litro de leche cruda, más las bonificaciones correspondientes por calidad y volumen. Además de eliminar toda regulación que impida la sostenibilidad de la producción láctea”, indica el documento firmado por los representantes lecheros.

En mayo de este año, el gobierno dispuso una nueva banda de precios que oscilaba entre Bs 4,45 y Bs 4,55 el litro, dependiendo de la región. Las cifras quedaron muy por debajo de las exigencias del sector, que en ese momento señaló que sus costos rondan los Bs 6 por litro.

Otras determinaciones:

Durante la reunión, que contó con la presencia del presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Klaus Frerking, se determinó, entre otros puntos, la creación de la Confederación Boliviana de Productores de Leche (Coboprole); se solicitó garantías en el suministro de combustible y la apertura a la biotecnología agrícola que permita garantizar la producción.

