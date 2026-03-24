Fab Lab y simbiocreación impulsan la innovación colaborativa y la creación de soluciones

La innovación avanza al ritmo de la tecnología, y transformar ideas en soluciones concretas es fundamental para responder eficazmente a los problemas reales de la sociedad. Los Fab Lab o laboratorios de fabricación digital, junto con la metodología de simbiocreación, son una de las fórmulas más efectivas para pasar de la imaginación a la acción, integrando creatividad, tecnología y trabajo colaborativo.

Jorge Pazos, director del Fab Lab Santa Cruz de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que en los laboratorios de fabricación se potencian el desarrollo de habilidades prácticas. “En los Fab Lab, los alumnos van a poder desarrollar nuevas habilidades. Van a poder definir problemas, tener soluciones y poder concretarlas de manera física mediante prototipado rápido que puede ser con impresoras 3D, impresoras láser, fresadoras, electrónica y robótica”, sostiene.

Estos espacios, equipados con herramientas como impresoras 3D, cortadoras láser y tecnología, permiten que estudiantes y emprendedores materialicen sus ideas en prototipos funcionales. Pero más allá de la tecnología, un valor importante es la metodología que guía el proceso.

Aprender haciendo impulsa creación de prototipos

El enfoque de los Fab Lab se basa en el aprendizaje práctico, donde los estudiantes no solo conceptualizan soluciones, sino que las construyen y validan en tiempo real. Este proceso incluye etapas como explorar una idea, imaginar soluciones en equipo y crear prototipos mediante herramientas digitales.

En este contexto, el prototipado rápido permite iterar constantemente: probar, fallar, ajustar y mejorar. Este ciclo acelera la innovación y reduce los costos de experimentación, haciendo posible que los jóvenes accedan a la manufactura digital.

Pazos también destaca la importancia de democratizar estos espacios: “Queremos que los alumnos puedan conocer lo que es un espacio de creación, un ‘mega space’ y que los alumnos, tanto de la universidad privada como de la pública, puedan tener acceso a estos espacios y desarrollar proyectos que pueden resolver problemas del día a día”, explica.

Simbiocreación promueve cultura de colaboración

A diferencia de modelos tradicionales basados en la competencia, la simbiocreación propone un enfoque colaborativo donde las ideas se integran en lugar de enfrentarse. Esta metodología, impulsada desde Fab Lab Perú, promueve la inteligencia colectiva como motor de innovación.

Silvana Espinoza, instructora de Fab Lab Perú, explica que “La simbiocreación es una metodología que trabajamos en el Fab Lab. Es una forma de trabajo colaborativo. No queremos competencia, no queremos que una idea sea mejor que otra. Es por eso que trabajamos todos juntos en que la idea sea parte de otras ideas, las juntamos y creamos una idea general donde todos colaboramos, todos participamos”, destaca la experta.

Este enfoque permite fusionar conocimientos de distintas disciplinas —ingeniería, diseño, comunicación o salud— para generar soluciones más completas y sostenibles. Además, fomenta la participación activa de estudiantes y docentes en la construcción de propuestas innovadoras.

Tecnología y colaboración para generar impacto

Los Fab Lab operan como ecosistemas de innovación donde convergen tecnologías de la Industria 4.0, como inteligencia artificial, robótica y fabricación digital. Este entorno permite desarrollar productos personalizados, desde prótesis hasta soluciones para comunidades vulnerables, democratizando el acceso a la innovación.

El proceso de simbiocreación suele involucrar a grupos de participantes que trabajan en conjunto para identificar problemas, generar ideas y construir prototipos. Esta dinámica no solo potencia la creatividad, sino que también fortalece redes de colaboración y detecta talento emergente.

Además, los proyectos desarrollados en estos espacios suelen tener un fuerte componente social, orientado a resolver desafíos reales en áreas como salud, medioambiente o desarrollo urbano.

La combinación de Fab Lab y simbiocreación cambia la manera en que se generan soluciones. Ya no se trata solo de tener una buena idea, sino de integrar en un ecosistema colaborativo que permita desarrollarla, validarla y escalarla.

En este modelo, los jóvenes dejan de ser receptores de conocimiento para convertirse en creadores activos, capaces de transformar su entorno. Así, la innovación deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una práctica tangible, con impacto real en la sociedad.

Mira la programación en Red Uno Play