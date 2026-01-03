Así es la controvertida prisión de EEUU donde estará Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, llegó este sábado a Nueva York y fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde permanecerá bajo custodia federal hasta su audiencia prevista para el lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan.

El mandatario enfrenta cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas, basados en una investigación de la DEA que lo vincula con el llamado Cartel de los Soles. Los cargos podrían derivar en largas condenas de prisión.

¿Cómo es la prisión?

El MDC de Brooklyn es la única cárcel federal en Nueva York, abierta a principios de la década de 1990 y actualmente con unos 1.200 detenidos, principalmente personas que esperan juicio en tribunales federales.

Si bien el MDC Brooklyn tiene facilidades como áreas de recreación al aire libre, una unidad médica, consultorios dentales y un ala independiente para programas educativos, no ha estado exenta de polémicas y denuncias de corrupción y violencia.

En septiembre de 2024, PBS (la televisión pública estadounidense) reportó que los detenidos se han quejado repetidamente de "violencia desenfrenada, pésimas condiciones, grave escasez de personal y el tráfico generalizado de drogas y otros productos de contrabando".

El edificio principal del Centro tiene nueve plantas y en la parte más alta funciona la Unidad de Vivienda Especial (SHU, según sus siglas en inglés), también conocido como 'el hoyo'. En este sitio son encerrados los presos más peligrosos o vulnerables.

Se trata de celdas de cinco metros cuadrados. Las luces permanecen prendidas todo el día y tienen cámaras de vigilancia individuales. Cada una tiene una ventana pequeña, un escritorio, un inodoro y un lavabo.

Entre los nombres más conocidos que han pasado por este centro se encuentran R. Kelly, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Además, actualmente alberga a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros y fugitivo más buscado de Ecuador, por quien se ofrecía una recompensa de un millón de dólares.



