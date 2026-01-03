¿Por qué Estados Unidos detuvo también a Cilia Flores, la esposa de Maduro?

La detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses incluyó también la captura de su esposa, la primera dama Cilia Flores, durante un operativo ejecutado en la madrugada del sábado.

Ambos fueron trasladados a Estados Unidos y enfrentan cargos ante tribunales federales en Nueva York, según informó la fiscal general estadounidense.

De acuerdo con la acusación, Cilia Flores está imputada por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento.

Las autoridades sostienen que la primera dama no solo tenía conocimiento de estas actividades, sino que habría participado directamente junto a otras personas del entorno del poder venezolano.

Flores es una de las figuras políticas más influyentes del chavismo. Fue presidenta de la Asamblea Nacional, procuradora general de la República y mano derecha de Hugo Chávez, a quien incluso tomó juramento como presidente. Además, se le atribuye haber presentado a Maduro a Chávez, consolidando así su peso dentro del proyecto político bolivariano.

Estados Unidos ya había impuesto sanciones contra Flores en 2018, junto a otros altos funcionarios del gobierno venezolano, por presuntos hechos de corrupción y represión política. Washington sostiene que su detención responde a estos antecedentes y a su presunta implicación directa en delitos de carácter transnacional.

El presidente estadounidense afirmó que días antes ofreció a Maduro la posibilidad de entregarse voluntariamente, pero aseguró que fue necesaria una operación “quirúrgica y poderosa” para concretar la captura. Desde Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió una prueba de vida del mandatario y de la primera dama, mientras Trump difundió posteriormente la primera imagen de Maduro tras su detención.

