“Se nos hizo realidad el regalo de Navidad”: Carlos Baute sobre la detención de Maduro

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, Estados Unidos atacó Caracas y capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La noticia generó repercusiones en redes sociales, donde se difundieron videos y fotos de explosiones y columnas de humo en la capital venezolana.

Entre los primeros en pronunciarse se encuentra el cantante Carlos Baute, quien compartió su mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Se nos hizo realidad el regalo de Navidad. Señores, ¡al fin! El señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. En hora buena Venezuela, estamos con ustedes. Bendiciones. Estaremos atentos a las noticias. Les amo. Nos tocó el día”, expresó el intérprete.

Baute añadió un mensaje de esperanza para quienes permanecen en el país: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible”.

Además, el cantante ofreció su apoyo mediante sus redes sociales: “Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. ¡Les amo!”, concluyó.

Con este mensaje, Baute se suma a otros artistas venezolanos que han reaccionado tras la operación estadounidense, entre ellos Ricardo Montaner y Catherine Fulop, quienes también expresaron su solidaridad con el pueblo de Venezuela.

