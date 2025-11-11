Un insólito incidente en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero, en Paraguay, generó indignación, luego de que una abogada violara una orden judicial de alejamiento al ingresar por la fuerza a la casa de su excuñada.

El hecho, captado por una cámara de seguridad en la mañana de este lunes, muestra el momento en que la mujer, identificada como Leticia Salas, trepa la alta reja perimetral de la vivienda, saltando hacia el patio interior. Tras ingresar, el video incluso la muestra lanzando besos a la cámara, en un aparente desafío a la medida judicial vigente.

La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional por Mercedes Duarte Ramírez, excuñada de Salas y hermana del padre de los hijos de la abogada. Según el relato de la denunciante, Salas apareció de manera sorpresiva mientras ella se encontraba en la casa, forzando su ingreso al saltar la reja, para lo cual utilizó un basurero como apoyo, según informa Radio Imperio.

Mercedes Ramírez explicó a medios locales que, aunque la abogada ha invadido la casa en otras ocasiones, esta es la primera vez que tuvo que usar la fuerza física. Al escuchar el ruido en el portón, el padre de los niños salió y logró forzar la salida de la mujer, quien se negaba a retirarse.

Conflicto por custodia y orden de alejamiento

La situación está enmarcada en un conflictivo proceso de custodia. Los dos hijos de la abogada, de 3 años y 1 año y 8 meses, se encuentran bajo la custodia de la familia paterna desde hace más de un mes por disposición judicial.

Salas cuenta con una orden de alejamiento dictada por el juez de la Niñez y Adolescencia que le prohíbe acercarse tanto a la familia de su expareja como a los niños, debido a una medida de protección vigente.

De acuerdo con la denunciante, el interés principal de Salas tras ingresar a la vivienda no eran los menores, sino los celos hacia su expareja. La abogada incluso habría proferido amenazas alarmantes, indicando que buscaría ayuda de militares extranjeros para intentar recuperar a sus hijos, según el portal urundeyfm. La familia ha expresado su frustración por la falta de respuesta de las autoridades ante las reiteradas violaciones de la orden. El caso fue comunicado nuevamente al Ministerio Público, que deberá tomar medidas ante el evidente y filmado incumplimiento de la disposición judicial.

Vea el video:

