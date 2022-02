Abuela de 99 años fue abusada sexualmente por su cuidador en un asilo

Lancashire, Inglaterra

Phillip Carey, de 48 años, fue sentenciado a cadena perpetua en el Tribunal de la Corona de Preston, después de que lo sorprendieran violando a una paciente con demencia de 99 años en el hogar de cuidados donde trabajaba en Blackpool, Lancashire, Inglaterra, mientras su familia miraba impotente a través de una cámara de seguridad oculta.

Carey fue grabado agrediendo sexualmente a su víctima vulnerable por una cámara secreta que su familia había instalado en su habitación después de preocuparse por su bienestar.

Después de que el sujeto fuera sentenciado, la familia de la víctima dijo: "Nos dimos cuenta de que su comportamiento había cambiado. Se volvió retraída, no nos abrazaba ni nos besaba y no quería que nos fuéramos cuando nos íbamos y decía cosas que nos preocupaban": 'No me dejen, me van a hacer daño'.