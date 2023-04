"¡Al que me haga algo, lo vuelo!": Cámaras captan violento asalto en un minibús

Cargando...

México

Pasajeros de un minibús pasaron por momentos de terror, este miércoles 12 de abril, cuando se encontraban en un vehículo de transporte público. Un delincuente abordó el motorizado y las personas a bordo fueron víctimas de robo.

Las imágenes quedaron registradas por una cámara de seguridad, donde se observa el momento exacto en que dos hombres suben al minibús para robar. Los hechos ocurrieron mientras el trufi recorría la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Ecatepec.

La pareja de antisociales a punta de pistola les quitó sus celulares a los pasajeros. Uno de ellos los agrede verbalmente, mientras el otro amenaza al conductor para que únicamente le de billetes, "nada de monedas".

Cámaras captan violento asalto en un minibús. Foto: Captura de pantalla

La combi contaba con una cámara de seguridad y grabó todo el robo, uno de los ladrones viste prendas de color negro y tenis blancos. El atraco duró 46 segundos, todo parece indicar que los ‘amigos de lo ajeno’ tenían una estrategia previa para sustraer pertenencias.

Mientras transcurre el asalto, uno de los ladrones cambia de lugar con uno de los pasajeros. "Pa, pronto, usted agache la cabeza", exclamó el sujeto de gorra roja. El otro amenaza al conductor para que únicamente le de billetes, "nada de monedas".

El hombre de la gorra negra toma el dinero de los pasajeros y los mete en su bolsa, mientras que el de gorra lanza amenazas contra el conductor “pásame tu marimba wey”, “abre, ábrele y dame bien”.

La grabación se ha vuelto viral debido a las amenazas que lanzan los presuntos asaltantes, tales como "cámara mi gente ya se la saben", "no me gustan las monedas, quiero billetes", "el que me haga algo me lo vuelo" y "que te me quedas viendo, pásame tu celular", entre otras frases.

Estas las imágenes captadas: