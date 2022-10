Violento atraco: ¿Qué querés la plata o a tu hija? Tomaron como rehenes a niños y manosearon a las mujeres

Argentina

Un violento atraco quedó registrado por cámaras de seguridad, en una tienda ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina. Fueron momentos de terror que vivió una familia, en su propio negocio, la jornada transcurría con normalidad hasta que hombres armados ingresaron y tomaron como rehenes a una niña de 5 año y a un niño de 12.

El dueño de la tienda, que se identificó como Martín, al momento del robo estaba con su esposa, dos hijos y cuñada en el negocio familiar. Uno de los asaltantes apuntó con su arma al niño, a quien minutos después usó como rehén.

"Me gritó “¡Dame la plata o te mato a tu hija!, ¿Qué querés la plata o a tu hija?”, para que no pase nada, dejé que me ataran las manos y pies (...) Se quisieron sobrepasar, manosear a las mujeres y cuando comenzaron a gritar auxilio se fueron”, relató el dueño de la tienda al medio local El Doce.