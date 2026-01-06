TEMAS DE HOY:
¿Así da gusto ir de comparas? Metallica canta en el pasillo de un supermercado

La banda de thrash metal demostró que cualquier escenario es bueno para el metal.

Ximena Rodriguez

05/01/2026 22:53

La sección de carnicería se convirtió en un escenario improvisado cuando los integrantes de Metallica aparecieron sin previo aviso. Sin traer un solo instrumento musical, los artistas comenzaron a interpretar sus éxitos usando solo sus voces y el ritmo del entorno.

 

Los compradores detuvieron sus carritos, incrédulos al ver a las leyendas del rock cantando entre chuletas y embutidos. La banda demostró que no necesitan amplificadores para desatar la euforia de quienes realizaban las compras del día.

 

El encuentro terminó entre aplausos y risas de los clientes que jamás esperaron un "concierto" tan orgánico. Fue un momento surrealista donde el heavy metal se mezcló con la lista del supermercado.

