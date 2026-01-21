Cataluña amanece sin trenes de cercanías tras un accidente con un muerto

Cataluña despierta este miércoles sin trenes de cercanías después de que en la noche de ayer, en la localidad barcelonesa de Gélida, un tren chocara contra un muro de contención que había caído a la vía debido a las fuertes lluvias, lo que causó un muerto y 37 heridos.

El gestor de infraestructuras español, Adif, informó hoy de que se mantiene suspendida la circulación ferroviaria en la red de cercanías en toda la región y el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.

Este accidente se produjo solo tres días después del que tuvo lugar el pasado domingo en el sur de España, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, y que causó al menos 42 muertos y más de un centenar de heridos.

Ante este accidente en Cataluña, la compañía ferroviaria española Renfe recomienda el uso de medios de transporte alternativos a las líneas afectadas.

Muchos usuarios se vieron sorprendidos esta mañana por la interrupción de la circulación ferroviaria y en estaciones como la de Sants-Barcelona, la principal de la capital catalana, se están formando filas en los puntos de atención al cliente para informarse sobre posibles alternativas y pedir justificantes para las empresas.

Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisan desde anoche, mediante convoyes, toda la red de Cataluña para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal que afecta estos días a esa región del noreste español, después de que hayan tenido lugar varias incidencias.

