Daddy Yankee visita Lima y se rinde ante la sazón peruana

El famoso cantante de reguetón Daddy Yankee sorprendió a sus fanáticos peruanos con una inesperada visita a Lima.

Durante su estadía, no solo compartió momentos con el público, sino que también se animó a probar algunos de los platos más representativos de la gastronomía peruana, generando gran emoción entre quienes lo vieron de cerca.

La mañana del sábado 20 de septiembre, el artista fue visto en el Mercado Santa Cruz de Miraflores, donde disfrutó de un pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla. También probó una butifarra con lechuga. Su presencia causó sorpresa entre los comerciantes y compradores, quienes aprovecharon para tomar fotos y videos del momento.

Más tarde, Daddy Yankee visitó el Barrio Chino de Lima, donde almorzó en el conocido chifa Ton Kin Sen. Allí comió arroz chaufa con salsa de tamarindo y ají, y lo acompañó con un té oriental. Al finalizar, abrazó al chef y agradeció la atención.

Su recorrido por estos lugares generó gran revuelo en redes sociales. Los videos de su visita rápidamente se volvieron virales en TikTok e Instagram. Muchos usuarios destacaron la humildad del cantante y su interés por conocer la cultura peruana a través de su comida.

Aunque hubo rumores de un posible concierto sorpresa, la productora Media Concerts Perú aclaró que no había ninguna presentación oficial programada. Algunos medios señalan que su viaje podría estar relacionado con proyectos personales o actividades religiosas, ya que el artista ha hablado públicamente de su fe en los últimos meses.

