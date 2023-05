Declaran culpable a Donald Trump por abuso sexual y difamación a una columnista

Cargando...

EE.UU.

Este martes, un jurado del estado de Nueva York en Estados Unidos declaró culpable del delito de abuso sexual al expresidente Donald Trump contra la columnista E. Jean Carroll.

El empresario y político de 76 años fue demandado en un tribunal civil por la escritora, quien señaló que fue atacada en una tienda de Manhattan en 1996. Esta es la primera vez que a un mandatario de Estados Unidos se le responsabiliza legalmente de abuso sexual.

El jurado también determinó que Trump difamó a Carroll en una publicación que realizó en redes sociales en octubre de 2022 en la que calificó las acusaciones como una ‘estafa’. Sin embargo, rechazó la acusación de violación que también fue planteada por la denunciante.

El expresidente reaccionó al veredicto del jurado y dijo: “No tengo ni idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una desgracia, ¡una continuación de la caza de brujas más grande de todos los tiempos!”.

En tanto, la mujer de 79 años dijo ante el jurado que desde la agresión sufrida en la tienda de lujo no pudo tener una vida romántica. “Estoy aquí porque Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre eso, mintió y dijo que no sucedió (…) Destrozó mi reputación, y estoy aquí para tratar de recuperar mi vida”, afirmó Carroll.

La mujer afirmó que el encuentro con Trump inició con una broma de coqueteo, puesto que él se le acercó y le preguntó si lo podía ayudar a comprar un regalo para una amiga. Sin embargo, dijo que el hecho dio un giro inesperado cuando le pidió que se probara una pieza de lencería y la siguió a un vestidor.

“Una vez dentro, él cerró la puerta, me sujetó contra la pared y me violó. Mientras estoy aquí sentada hoy, todavía puedo sentirlo”, dijo ante el tribunal.

Más de una decena de mujeres han hecho anteriormente denuncias de conducta sexual inapropiada contra el magnate, acusaciones que él niega.

