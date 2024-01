"Es difícil decirlo en voz alta", así contó una periodista en vivo que le diagnosticaron cáncer

Cargando...

La periodista de CNN, Sara Sidner, contó en una transmisión en vivo que fue diagnosticada con cáncer de mama y pidió a los televidentes realizarse los exámenes correspondientes con regularidad como medida de prevención.

“Tomen un segundo para recordar los nombres de ocho mujeres que aman y conocen. Solo ocho. Cuéntenlas con los dedos. Estadísticamente una de ellas padecerá cáncer de mama. Yo soy una de esas ocho en mi grupo de amigas”, indicó Sidner, reportó el portal de Caracol TV de Colombia.

La comunicadora dijo sentirse sorprendida por el diagnóstico, pese a que tiene hábitos saludables.

“No he estado enferma ni un solo día en mi vida, no fumo, rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en fase 3. Es difícil decirlo en voz alta”, relató.

La profesional mostró un buen semblante en todo momento y dijo que el cáncer no es una sentencia de muerte para las mujeres.

“Háganse autoexámenes, traten de detectarlo antes que yo. Aquí hay algo que nunca podría haber predicho que me pasara a mí”, acotó.

También agradeció por el apoyo recibido de sus amigos y familiares, y reiteró que las mujeres se sometan a exámenes de control regulares.