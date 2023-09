La terrible confesión de Miss Colombia, sobre lo que usó para aclarar su piel

Bogotá, Colombia

La Miss Colombia, realizó una dura confesión en medio del certamen de belleza de Miss Universe el pasado 2 de septiembre. Lina María Hurtado, Miss Buenaventura y una de las favoritas, contó que fue víctima de bullying en su infancia.

Lina contó que sufrió racismo por el color de su piel, era el blanco de sus compañeros de colegio, quienes se burlaban de su tez.

“Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero los niños eran crueles, había matoneo y me costaba aceptarme tal y como era. Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil” , recordó la hermosa afroamericana durante una entrevista a la revista Semana.

Luego de que viviera terribles episodios de racismo y bullying, sus padres la cambiaron de colegio en incluso se fueron a otra ciudad. De esta forma llegaron a vivir en Cali, pero parecía que donde fuera las burlas no cesaron.

Hurtado contó que cansada del terrible trato por su color de piel, cuando volvía a su casa se aplicaba cloro en su piel, en un intento de blanquearla.

“Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel”, relató.