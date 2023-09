"Le hicieron un agujero": Una bebé de dos años casi muere tras tragarse seis bolas magnéticas

Inglaterra

Una bebé de dos años casi pierde la vida luego de tragarse seis bolas magnéticas que permanecieron en su estómago durante dos semanas tras un mal diagnóstico.

Al parecer, la niña ingirió estos objetos y los imanes comenzaron a perforar sus intestinos causándole un dolor insoportable y otras consecuencias.

Sucedió en Inglaterra, donde Jade Berriman, mamá de Meliyah Jayd, vio cómo su pequeña empezó a expulsar de su cuerpo litros de vómito de un color verde oscuro. Sin embargo, los médicos le diagnosticaron un “simple virus estomacal” y la enviaron a casa. El problema era mucho mayor y casi le cuesta la vida.

Cuando la pequeña llegó a emergencias con dolor de estómago, los profesionales de salud determinaron que se trataba de una gastroenteritis, inflamación del intestino y dolor de garganta. Ese mismo día, la menor pasó una mala noche y sus síntomas fueron empeorando, provocando que se retorciera del dolor y llorara constantemente.

Una semana después, incapaz de frenar el vómito de la pequeña, la madre de 31 años la llevó nuevamente a urgencias infantiles en el hospital Hull Royal Infirmary, donde le dijeron que se trataba de amigdalitis y le recetaron antibióticos. Confundida por el diagnóstico tan diferente, Berriman insistió en que la revisaran nuevamente, pero al recibir una negativa, no tuvo otra opción que irse para la casa y seguir las recomendaciones, durante otra semana, informa Noticias Caracol.

"Llegué a casa del trabajo y ella estaba revolcándose de dolor. No estaba llorando, estaba gimiendo. Era el peor sonido que había escuchado en mi vida, así que la llevé nuevamente a urgencias. Me enviaron a casa con un bebé letárgico que se enfermaba constantemente y gritaba de dolor de barriga. Siento que no le dieron a mi hija el cuidado que necesitaba y esto podría haberla matado”, declaró la indignada mujer al medio local Mirror.