Ley Ómnibus: Milei evalúa aprobarla por plebiscito tras rechazo en el Congreso

Cargando...

Argentina

Tras el duro revés que sufrió el Gobierno de Javier Milei, en el tratamiento de la Ley de Bases, o Ley Ómnibus, que derivó en una batalla en redes sociales y medios de comunicación, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó este miércoles que el Gobierno nacional “está evaluando”, entre otras “herramientas constitucionales”, la posibilidad de convocar a una consulta popular para avanzar con las reformas incluidas en la norma devuelta por Diputados.

Así lo dio a conocer Adorni, a través de una conferencia de prensa, asegurando que "lo único que lograron es retrasar los tiempos" y que el "déficit cero sigue siendo la prioridad".

Con anterioridad, Milei había expresado que evalúa "avanzar en una consulta popular", en caso de que el decreto de necesidad y urgencia (DNU), que contiene las principales reformas que su gobierno impulsa en materia económica, sea rechazado por el Congreso.

“No tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Los que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”, expresó en diálogo con La Nación.

Cargando...

“Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder”, añadió.