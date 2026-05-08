Madre recibirá 15 millones de dólares tras grave negligencia durante el parto

Una jueza de Madrid ordenó una indemnización histórica de 13,3 millones de euros —equivalentes a unos 15,5 millones de dólares— a favor de una madre cuyo hijo sufrió graves daños neurológicos durante el parto debido a una presunta negligencia médica.

La sentencia responsabiliza a las aseguradoras de la ginecóloga y la matrona que atendieron el nacimiento ocurrido el 17 de noviembre de 2019 en el hospital de Sagunto.

Cada compañía deberá pagar más de 6 millones de euros, además de intereses acumulados y costas judiciales.

Según el abogado de la familia, Rafael Martín Bueno, se trata de la mayor indemnización otorgada en España por un caso de negligencia médica.

Fallos en la atención del parto

La resolución judicial concluye que durante el trabajo de parto existieron graves errores en la vigilancia del bienestar fetal y en la interpretación de señales de alarma que requerían una actuación médica urgente.

La jueza determinó que la atención sanitaria fue deficiente y que no se tomaron decisiones oportunas para evitar el daño sufrido por el bebé.

La madre acudió al servicio de urgencias el 16 de noviembre de 2019, cuando tenía 40 semanas de embarazo.

El niño nació al día siguiente en un estado crítico de salud, por lo que tuvo que ser intubado y trasladado posteriormente al hospital Clínico de Valencia, donde ingresó a cuidados intensivos con diagnóstico de asfixia perinatal.

Consecuencias permanentes

Como consecuencia de las complicaciones sufridas durante el nacimiento, el menor desarrolló una Parálisis Cerebral severa con afectaciones cognitivas y problemas graves de comunicación.

Actualmente, el niño posee un 87 % de discapacidad reconocida y necesitará asistencia permanente durante toda su vida.

La sentencia destaca que la indemnización busca cubrir las necesidades reales del menor, incluyendo tratamientos médicos, terapias, cuidados especializados y apoyos futuros.

Un caso que marca precedente

El abogado de la familia señaló que la resolución judicial refuerza la importancia de garantizar una adecuada vigilancia fetal durante el parto y de actuar rápidamente ante cualquier señal de riesgo.

Asimismo, destacó que el fallo pone en el centro la necesidad de asegurar recursos suficientes para las víctimas de discapacidades graves derivadas de errores médicos.

El caso generó impacto en España debido a la magnitud de la indemnización y al debate sobre la responsabilidad médica en procedimientos de alto riesgo como los partos.

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