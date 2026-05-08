Trump critica los precios del Mundial: “Yo tampoco pagaría esos boletos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al criticar públicamente el elevado costo de las entradas para el próximo Mundial de fútbol, asegurando que él mismo “no pagaría” los precios actuales de los boletos.

En una entrevista telefónica concedida al diario The New York Post, Trump reaccionó con sorpresa al conocer que las entradas para el partido entre Estados Unidos y Paraguay, previsto para el 12 de junio en Los Ángeles, superan los 1.000 dólares.

“No sabía esa cifra. Definitivamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría, si le soy honesto”, declaró el mandatario republicano.

Trump también expresó preocupación por la dificultad que tendrían muchos aficionados para asistir al torneo debido a los altos costos.

“Si la gente de Queens y Brooklyn y toda la gente que ama a Donald Trump no puede ir, estaría decepcionado. Me gustaría que la gente que me votó pueda ir”, afirmó.

El mandatario aseguró además que analizará la situación ante las crecientes críticas sobre la accesibilidad del evento para el público común.

Récord de ventas y polémica por los precios

A pesar de cuestionar el costo de las entradas, Trump destacó el éxito comercial del torneo y elogió a la FIFA por haber vendido un récord de cinco millones de boletos.

El presidente calificó el campeonato como un evento “extremadamente exitoso”, aunque reconoció que los precios continúan generando controversia.

Según reportes internacionales, algunas entradas revendidas para la final del Mundial habrían alcanzado cifras millonarias, llegando incluso a ofrecerse por hasta 2 millones de dólares.

La FIFA sostiene que los precios responden a un sistema de “mercado dinámico”, mecanismo que ajusta automáticamente el valor de las entradas según la demanda.

La situación provocó debate en redes sociales y entre aficionados, quienes cuestionan que el torneo pueda alejarse cada vez más del acceso popular debido al incremento constante de los costos.

Con información de EFE.

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