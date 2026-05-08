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Paciente con hantavirus cuenta su experiencia desde el aislamiento en un hospital

El hantavirus suele transmitirse por contacto con partículas provenientes de roedores infectados, según informes sanitarios internacionales.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

08/05/2026 13:20

Foto: Martin Anstee, ejercía como
Gran Bretaña

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Un paciente británico con hantavirus se encuentra aislado en un hospital tras ser evacuado del crucero donde se produjo el brote que provocó la muerte de tres personas, informa el portal de Sky News.

Martin Anstee, guía de Expediciones a bordo del MV Hondius, es una de las tres personas evacuadas de la embarcación el miércoles. El hombre, de 56 años, fue trasladado a un hospital de Países Bajos, desde donde afirmó que se encontraba "bien", aunque "todavía quedan muchas pruebas por hacer".

"No tengo ni idea de cuánto tiempo estaré en el hospital. Estoy en aislamiento en este momento", declaró Anstee, que también es policía retirado y fotógrafo aficionado a la vida silvestre. Añadió que, por el momento, no podía aportar más detalles, pero que los médicos "deberían tener una imagen más clara" a finales de esta semana.

Plan de evacuación
Tras la evacuación de Anstee, junto con un colega neerlandés y un pasajero alemán el miércoles, el Hondius zarpó de Praia, capital de Cabo Verde, hacia las islas Canarias. El viaje durará entre tres y cuatro días. Una vez que el barco llegue a su destino, los pasajeros y la tripulación restantes (alrededor de 140 personas) serán trasladados fuera del crucero. 

En total, la OMS ha identificado ocho casos vinculados al crucero, con pacientes evacuados a Sudáfrica, Países Bajos, Suiza y Alemania; tres de los cuales permanecen hospitalizados (dos en estado estable y uno en cuidados intensivos). El virus suele propagarse por roedores cuando partículas de sus heces, saliva y orina se vuelven aerotransportadas. RT en Español.

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