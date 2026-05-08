¿Qué se recuerda el 10 de mayo en Bolivia y quiénes tienen descanso laboral?

Cada 10 de mayo en Bolivia se conmemora el Día del Periodista Boliviano, una fecha dedicada a reconocer la labor de los trabajadores de la prensa y su aporte a la libertad de expresión y el derecho a la información.

¿Cuándo inició?

La celebración tiene su origen en el Decreto Supremo promulgado el 10 de mayo de 1938 por el entonces presidente Germán Busch Becerra, quien otorgó beneficios sociales, jubilación y reconocimiento a los periodistas bolivianos. Posteriormente, en 1953, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, la fecha fue oficializada como el Día del Periodista Boliviano.

La conmemoración también recuerda el asesinato del periodista Cirilo Barragán, director del periódico Juicio Público, ejecutado el 10 de mayo de 1865 durante la dictadura de Mariano Melgarejo, hecho que marcó la historia del periodismo nacional.

Foto: Periodista Cirilo Barragán. Archivo.

Aunque es bien conocido que este acontecimiento histórico no dio origen a la conmemoración nacional, se establece como un punto de referencia para recordar a aquellos trabajadores de la prensa que sacrificaron durante años su vida por ideales revolucionarios y en defensa de la libre expresión.

En ese marco, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social informó que este 10 de mayo se dispone jornada de descanso para periodistas y trabajadores de la prensa, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 3394.

¿Quiénes disponen de tolerancia laboral?

La disposición alcanza tanto al sector público como privado; sin embargo, en el ámbito privado la aplicación deberá adecuarse mediante acuerdos internos entre empleadores y trabajadores, según las necesidades operativas de cada medio de comunicación.

Foto: Medios de comunicación en Bolivia. ABI.

El beneficio no corresponde a un feriado nacional, sino a un asueto específico para el sector periodístico.

La fecha es considerada un homenaje a hombres y mujeres que diariamente realizan cobertura informativa en todo el país y que, en distintos periodos de la historia boliviana, enfrentaron persecuciones, censura y violencia en el ejercicio de su labor.

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