Científicos alertan que 2027 podría convertirse en el año más caluroso de la historia

El planeta podría enfrentar un nuevo récord histórico de calor en 2027 debido al posible desarrollo del fenómeno climático El Niño, según advirtieron científicos del programa europeo Copernicus.

La climatóloga Samantha Burgess señaló que existe una alta probabilidad de que 2027 supere a 2024 como el año más caluroso jamás registrado en el planeta.

“Es probable que 2027 supere a 2024 como el año más caluroso jamás registrado”, afirmó la experta en declaraciones a AFP.

Burgess explicó además que el aumento de las temperaturas en los océanos del mundo continúa acelerándose y que mayo de 2026 podría marcar un nuevo récord global.

“Es solo cuestión de días”, sostuvo la especialista sobre el incremento de la temperatura oceánica.

El Niño vuelve a generar preocupación

El fenómeno de El Niño suele provocar un calentamiento adicional de la temperatura global debido al incremento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico.

Este evento climático puede desencadenar lluvias extremas, sequías, olas de calor e impactos severos en distintas regiones del mundo.

En medio de la preocupación internacional, la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que, por ahora, aún es prematuro confirmar la llegada de un evento de magnitud “muy fuerte” o un posible “Super Niño”.

No obstante, el organismo indicó que desde febrero se registra un calentamiento sostenido en la región Niño 1+2, ubicada frente a la costa norte de Perú.

Alerta por El Niño Costero

Según el Enfen, este comportamiento está relacionado con un evento de El Niño Costero, el cual podría prolongarse hasta enero de 2027.

Las proyecciones actuales señalan que el fenómeno tendría una mayor probabilidad de alcanzar intensidad moderada durante el otoño de 2026.

Ante este escenario, el organismo mantiene vigente el estado de alerta climática por El Niño Costero.

Un planeta cada vez más caliente

El calentamiento global y las temperaturas récord registradas en océanos y atmósfera continúan encendiendo alarmas entre científicos y organismos internacionales.

Expertos advierten que la combinación entre el cambio climático y fenómenos naturales como El Niño podría intensificar eventos extremos alrededor del mundo, afectando la salud, la agricultura, el abastecimiento de agua y los ecosistemas.

La evolución de las temperaturas en los próximos meses será clave para determinar si el planeta se encamina hacia un nuevo récord climático histórico.

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