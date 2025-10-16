Muere Ace Frehley, famoso guitarrista de Kiss a sus 74 años

La muerte de Ace Frehley fue confirmada por su familia quienes aseguraron estar completamente devastados y desconsolados.
16/10/2025 19:26
Murió Ace Frehley, el famoso guitarrista original del grupo Kiss. La confirmación oficial de su muerte se dio a conocer luego de que se informara que el músico se encontraba hospitalizado al de sufrir un accidente.
El guitarrista original de KISS, murió este jueves tras permanecer hospitalizado durante varias semanas a causa de una hemorragia cerebral.
Según diversas fuentes, es cierto que el músico de 74 años sufrió a fines de septiembre una caída en su estudio que le provocó un derrame cerebral. Lo que aseguran algunos medios como TMZ y The Sun es que estuvo conectado a un dispositivo de respiración asistida y con signos de deterioro, un duro panorama que habría llevado a su círculo familiar a plantearse la posibilidad de desconectarlo.
Tras el accidente, su equipo de producción anunció la cancelación de todas las fechas restantes de su gira 2025, alegando “problemas médicos persistentes”.
La muerte de Ace Frehley fue confirmada por su familia por medio de un comunicado a Variety: "Estamos completamente devastados y desconsolados".
"En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas cuando dejó esta tierra (...) ¡la memoria de Ace seguirá viviendo para siempre!", expresaron.
