TEMAS DE HOY:
Atropello y muerte de personas Caso Pojo Niño atropellado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Trump llamará a Putin antes de recibir a Zelenski en la Casa Blanca

Está previsto que Zelenski presente el viernes a Trump una nueva estrategia para presionar a Rusia, que se basará principalmente en reforzar el potencial armamentístico de largo alcance de Kiev.

EFE

16/10/2025 11:33

Foto: EFE
EE.UU.

Escuchar esta nota

Washington, 16 oct (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea tener este jueves una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, antes de recibir al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

Así lo confirmaron fuentes estadounidenses a EFE, aunque no revelaron ni la hora ni los temas a tratar en la conversación.

Está previsto que Zelenski presente el viernes a Trump una nueva estrategia para presionar a Rusia, que se basará principalmente en reforzar el potencial armamentístico de largo alcance de Kiev.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca.

El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión, que el suministro de Tomahawks a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".

Trump se reunió el pasado 15 de agosto con Putin en Alaska, pero no logró compromisos concretos para un alto el fuego en Ucrania y en las últimas semanas ha vuelto a expresar su frustración con la negativa del líder ruso a detener los combates. EFE

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD