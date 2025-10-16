Tragedia en la tarima: Reconocido músico colombiano se desploma y muere de un infarto durante su presentación (Video)

Una jornada que debía ser de alegría y tradición terminó en luto este martes 14 de octubre, cuando el reconocido músico colombiano Martín Villamizar Luna, conocido como el maestro Martín, falleció súbitamente mientras tocaba con su banda en plena tarima.

Según testigos, el maestro se encontraba interpretando una pieza musical cuando, de forma repentina, sufrió un infarto fulminante, desplomándose en medio de la presentación.

A pesar de ser auxiliado de inmediato por compañeros y presentes, no mostraba signos vitales al momento de intentar trasladarlo a un centro asistencial. Su muerte fue confirmada minutos después, dejando consternados tanto a músicos como al público que presenció la escena.

La noticia del fallecimiento del maestro Martín causó profundo dolor en Colombia, especialmente en el sector cultural y musical. Compañeros de banda, amigos y familiares lo recordaron como un hombre alegre, comprometido con la música popular y entregado a la preservación de las tradiciones locales.

