Mujer detenida y acusada de asesinar a su esposo tras escribir un libro para superar su pérdida

Estados Unidos

Kouri Richins, una mujer de 33 años, enfrenta ahora acusaciones de haber asesinado a su esposo luego de haber escrito un libro infantil sobre como superar la pérdida. Las autoridades de Utah, Estados Unidos, la detuvieron el pasado lunes 8 de mayo.

El presunto crimen tuvo lugar en marzo de 2022, cuando Kouri encontró a su esposo sin vida al pie de la cama y llamó a los servicios de emergencia, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La autopsia realizada a su esposo Eric Richins, de 39 años, reveló que su muerte fue causada por una sobredosis de fentanilo. Según el informe forense, su cuerpo contenía aproximadamente cinco veces la dosis letal de la sustancia.

Casi un año después de la trágica pérdida, la viuda decidió canalizar su dolor y el de sus tres hijos a través de la escritura. Como resultado, creó un libro infantil titulado "Are you with me?" ("¿Estás conmigo?"), con la intención de ayudar a su familia a superar la pérdida de un ser querido.