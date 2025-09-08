“No quiero que me muerdan”: el último grito de un surfista antes de morir tras un ataque de tiburón

Un surfista de 57 años, identificado como Mercury Psillakis, perdió la vida tras ser atacado por un tiburón de gran tamaño mientras practicaba surf en Long Reef Beach, al norte de Sídney, Australia.

El ataque ocurrió a unos 100 metros de la orilla, según informó la Policía de Nueva Gales del Sur. Pese a que varios surfistas acudieron en su ayuda y lograron trasladarlo a tierra firme, las graves heridas sufridas —incluyendo la pérdida de extremidades— hicieron imposible salvarle la vida.

Uno de los testigos, Mark Morgenthal, describió al tiburón como “enorme” y relató a Sky News:

“Había un tipo gritando: 'No quiero que me muerdan, no quiero que me muerdan, no me muerdan'. Entonces vi que la aleta caudal subía y empezaba a patear, y la distancia entre la aleta dorsal y la aleta caudal parecía ser de unos cuatro metros, por lo que en realidad parecía un tiburón de seis metros”.

El superintendente John Duncan, de la policía local, elogió a los surfistas que, a pesar del peligro, llevaron los restos de Psillakis hasta la orilla. “Sufrió lesiones catastróficas”, señaló Duncan, dejando claro que no había posibilidad de salvarle la vida.

Los servicios de emergencia también recuperaron restos de la tabla de surf de la víctima, que quedó partida en dos tras el ataque. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron su torso flotando en el mar, generando conmoción en la comunidad local.

Ante el ataque, las autoridades cerraron temporalmente varias playas cercanas y desplegaron drones para rastrear la trayectoria del tiburón, que se presume sería un gran tiburón blanco. Se trata del primer ataque mortal registrado en Nueva Gales del Sur en lo que va del año.

A continuación, el video:

